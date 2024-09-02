GÜNCELLEME - 2 Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcası tutuklandı

Gözaltına alınan Tavşantepe Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

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