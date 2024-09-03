Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır annelerini konu alan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı

        Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:37 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır annelerini konu alan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı.

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Kayapınar Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Gösterimin ardından filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ile yönetmen Yasemin Çekiç söyleşi yaptı.

        Söyleşinin ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Miroğlu, Çekiç, evlat nöbetinde yer alan anne ve babalar ile davetliler fotoğraf çektirdi.

        Gösterimin, Mardin, Siirt, Şırnak, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Bingöl'de de yapılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Aysel Önder, Paralimpik ikincisi!
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Bahçeli'den kılıçlı yemin açıklaması
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        Fenerbahçe'den tarihi kar!
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        "Teğmenlere hakaret kabul edilemez"
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Fenerbahçe'den Medina için yeni hamle!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Trabzonspor, Şenol Güneş'i resmen açıkladı
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        Neden çocukken kahveden nefret ediyorduk?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Kayıp Narin için mahallenin çevresi 8 kez arandı; özel ekip çalışmalarını s...
        Kayıp Narin için mahallenin çevresi 8 kez arandı; özel ekip çalışmalarını s...
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6. yılına girdi
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6. yılına girdi
        Diyarbakır'daki evlat nöbeti 6'ncı yılında (2)
        Diyarbakır'daki evlat nöbeti 6'ncı yılında (2)
        Diyarbakır'daki evlat nöbeti 6'ncı yılında
        Diyarbakır'daki evlat nöbeti 6'ncı yılında
        Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca, tutukland...
        Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca, tutukland...