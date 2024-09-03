Diyarbakır annelerini konu alan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı

Gösterimin, Mardin, Siirt, Şırnak, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Bingöl'de de yapılması planlanıyor.

Söyleşinin ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Miroğlu, Çekiç, evlat nöbetinde yer alan anne ve babalar ile davetliler fotoğraf çektirdi.

Gösterimin ardından filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ile yönetmen Yasemin Çekiç söyleşi yaptı.

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