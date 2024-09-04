MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da üniversite öğrencileri İsrail'in zulmüne şiir, mektup ve resimlerle tepki gösterdi.

Türkiye'nin farklı illerinden yaz okulu kapsamında Dicle Üniversitesinde (DÜ) ders gören yaklaşık 300 öğrenci, Filistin'e destek için akademisyenlerin koordinesinde bir araya geldi.

Öğrenciler, İsrail saldırıları sonucu Filistin'de yaşanan katliam ve yıkıma dikkati çekmek için mektup ve şiirler yazdı, resimler çizdi.

Filistin'de yaşanan katliam ve yıkım resimleri ile boykot ürünlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi'nde 4 haftalık bir çalışma sonucunda hazırlandı.

- "Öğrenciler duygu ve düşüncelerini aktaran seslendirme de yaptı"

"Öğrenciler, öncelikle savaş hatırlarında nasıl kalmış ve nasıl etkilenmişler, bunu resimlediler. Bu çalışmaya aileleri de destek verdi. Küçük kardeşleri resimler yaptı, şiirler ve mektuplar yazdı, duygu ve düşüncelerini anlattılar. 'Sizinle beraberiz Gazzeli kardeşlerim', 'Gazzeli çocuk', 'Filistinli çocuk' mesajları verdiler. Güzel mektuplar, şiirler aldık. Öğrenciler duygu ve düşüncelerini aktaran seslendirme de yaptı. Duygu düşünce panosu hazırladık. Bir cümle de olsa, bir satır da olsa, Filistinli kardeşlerimizin yaralarına merhem olacak bir söz yazmalarını istedik."

Filistin'deki zulme dikkati çekmek için yaklaşık 300 öğrenciyle birçok alanda faaliyet yaptıklarını, öğrencilerin aileleriyle verdiği mesajın çok büyük ve önemli olduğunu dile getiren Altunhan, şöyle devam etti:

"Kalpten gelen samimi cümleler, metne dökülmüş mektuplar bizim için çok anlamlıydı. Temennimiz, tez zamanda oradaki savaşın bitmesi. Binlerce çocuk ve kadının öldüğü bir dünya kaldırılacak bir durum değil. Tez zamanda savaşın bitmesini temenni ediyoruz. Bizler de bu anlamda tepkimizi dile getirdik. Orada kanın dökülmediğini görene kadar bu tepkilerimizi devam ettireceğiz."