Üniversite öğrencileri İsrail'in zulmüne şiir, mektup ve resimlerle tepki gösterdi
MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da üniversite öğrencileri İsrail'in zulmüne şiir, mektup ve resimlerle tepki gösterdi.
MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da üniversite öğrencileri İsrail'in zulmüne şiir, mektup ve resimlerle tepki gösterdi.
Türkiye'nin farklı illerinden yaz okulu kapsamında Dicle Üniversitesinde (DÜ) ders gören yaklaşık 300 öğrenci, Filistin'e destek için akademisyenlerin koordinesinde bir araya geldi.
Öğrenciler, İsrail saldırıları sonucu Filistin'de yaşanan katliam ve yıkıma dikkati çekmek için mektup ve şiirler yazdı, resimler çizdi.
Filistin'de yaşanan katliam ve yıkım resimleri ile boykot ürünlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi'nde 4 haftalık bir çalışma sonucunda hazırlandı.
"Çocuklar öldürülmesin, Zulme 'dur' de" adlı sergiyi hazır hale getiren öğrenciler, kentte farklı mekanlarda çalışmalarını sergileyerek vatandaşların dikkatini çekmeyi hedefliyor.
- "Öğrenciler duygu ve düşüncelerini aktaran seslendirme de yaptı"
Fakültenin Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Mahmut Altunhan, AA muhabirine, üniversitede öğrencilerle beraber Filistin'e destek olmak için sosyal farkındalık çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
Filistin'de yaşanan zulmü anlatmak amacıyla sergiyi hazırladıklarını belirten Altunhan, şöyle konuştu:
"Öğrenciler, öncelikle savaş hatırlarında nasıl kalmış ve nasıl etkilenmişler, bunu resimlediler. Bu çalışmaya aileleri de destek verdi. Küçük kardeşleri resimler yaptı, şiirler ve mektuplar yazdı, duygu ve düşüncelerini anlattılar. 'Sizinle beraberiz Gazzeli kardeşlerim', 'Gazzeli çocuk', 'Filistinli çocuk' mesajları verdiler. Güzel mektuplar, şiirler aldık. Öğrenciler duygu ve düşüncelerini aktaran seslendirme de yaptı. Duygu düşünce panosu hazırladık. Bir cümle de olsa, bir satır da olsa, Filistinli kardeşlerimizin yaralarına merhem olacak bir söz yazmalarını istedik."
Filistin'deki zulme dikkati çekmek için yaklaşık 300 öğrenciyle birçok alanda faaliyet yaptıklarını, öğrencilerin aileleriyle verdiği mesajın çok büyük ve önemli olduğunu dile getiren Altunhan, şöyle devam etti:
"Kalpten gelen samimi cümleler, metne dökülmüş mektuplar bizim için çok anlamlıydı. Temennimiz, tez zamanda oradaki savaşın bitmesi. Binlerce çocuk ve kadının öldüğü bir dünya kaldırılacak bir durum değil. Tez zamanda savaşın bitmesini temenni ediyoruz. Bizler de bu anlamda tepkimizi dile getirdik. Orada kanın dökülmediğini görene kadar bu tepkilerimizi devam ettireceğiz."
- "Küçük de olsa bir ses olmak istiyoruz"
Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Zerda Özer ise Filistin'de yaşananları dikkatlere sunmak için yaz okulundaki arkadaşlarıyla çalışma yaptıklarını anlattı.
Kentin farklı yerlerinde sergi açarak zulmü anlatmak istediklerini kaydeden Özer, "Boykot ürünlerini, şiirleri, resimleri, tüm bu duyguları beraber yaşamak adına sergiyi düzenledik. Amacımız, bütün arkadaşlarımızla bu direnişte beraber olmak, beraber bir uyanışı belirtmek. Bu acıyı hepimiz yaşıyoruz. Boykot ürünlerini kesinlikle almama konusunda da Filistin'in yanında olacağız, onların acılarını her zaman aktaracağız." dedi.
DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Fatihe Ekinci de "Amacımız savaştaki çocuklar için farkındalık yaratmak. Savaşın durması, çocukların ölmemesi, kadınların zulme ve ölüme maruz kalmaması, çocukların daha fazla acı yaşaması için kendimizce bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Elimizden geleni yapacağız. Yaz okulu kapsamında bunu devam ettirdik. Dönem içerisinde çalışmamızı devam ettirip küçük de olsa bir ses olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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