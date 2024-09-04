Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Üniversite öğrencileri İsrail'in zulmüne şiir, mektup ve resimlerle tepki gösterdi

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da üniversite öğrencileri İsrail'in zulmüne şiir, mektup ve resimlerle tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite öğrencileri İsrail'in zulmüne şiir, mektup ve resimlerle tepki gösterdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da üniversite öğrencileri İsrail'in zulmüne şiir, mektup ve resimlerle tepki gösterdi.

        Türkiye'nin farklı illerinden yaz okulu kapsamında Dicle Üniversitesinde (DÜ) ders gören yaklaşık 300 öğrenci, Filistin'e destek için akademisyenlerin koordinesinde bir araya geldi.

        Öğrenciler, İsrail saldırıları sonucu Filistin'de yaşanan katliam ve yıkıma dikkati çekmek için mektup ve şiirler yazdı, resimler çizdi.

        Filistin'de yaşanan katliam ve yıkım resimleri ile boykot ürünlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi'nde 4 haftalık bir çalışma sonucunda hazırlandı.

        "Çocuklar öldürülmesin, Zulme 'dur' de" adlı sergiyi hazır hale getiren öğrenciler, kentte farklı mekanlarda çalışmalarını sergileyerek vatandaşların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

        - "Öğrenciler duygu ve düşüncelerini aktaran seslendirme de yaptı"

        Fakültenin Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Mahmut Altunhan, AA muhabirine, üniversitede öğrencilerle beraber Filistin'e destek olmak için sosyal farkındalık çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

        Filistin'de yaşanan zulmü anlatmak amacıyla sergiyi hazırladıklarını belirten Altunhan, şöyle konuştu:

        "Öğrenciler, öncelikle savaş hatırlarında nasıl kalmış ve nasıl etkilenmişler, bunu resimlediler. Bu çalışmaya aileleri de destek verdi. Küçük kardeşleri resimler yaptı, şiirler ve mektuplar yazdı, duygu ve düşüncelerini anlattılar. 'Sizinle beraberiz Gazzeli kardeşlerim', 'Gazzeli çocuk', 'Filistinli çocuk' mesajları verdiler. Güzel mektuplar, şiirler aldık. Öğrenciler duygu ve düşüncelerini aktaran seslendirme de yaptı. Duygu düşünce panosu hazırladık. Bir cümle de olsa, bir satır da olsa, Filistinli kardeşlerimizin yaralarına merhem olacak bir söz yazmalarını istedik."

        Filistin'deki zulme dikkati çekmek için yaklaşık 300 öğrenciyle birçok alanda faaliyet yaptıklarını, öğrencilerin aileleriyle verdiği mesajın çok büyük ve önemli olduğunu dile getiren Altunhan, şöyle devam etti:

        "Kalpten gelen samimi cümleler, metne dökülmüş mektuplar bizim için çok anlamlıydı. Temennimiz, tez zamanda oradaki savaşın bitmesi. Binlerce çocuk ve kadının öldüğü bir dünya kaldırılacak bir durum değil. Tez zamanda savaşın bitmesini temenni ediyoruz. Bizler de bu anlamda tepkimizi dile getirdik. Orada kanın dökülmediğini görene kadar bu tepkilerimizi devam ettireceğiz."

        - "Küçük de olsa bir ses olmak istiyoruz"

        Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Zerda Özer ise Filistin'de yaşananları dikkatlere sunmak için yaz okulundaki arkadaşlarıyla çalışma yaptıklarını anlattı.

        Kentin farklı yerlerinde sergi açarak zulmü anlatmak istediklerini kaydeden Özer, "Boykot ürünlerini, şiirleri, resimleri, tüm bu duyguları beraber yaşamak adına sergiyi düzenledik. Amacımız, bütün arkadaşlarımızla bu direnişte beraber olmak, beraber bir uyanışı belirtmek. Bu acıyı hepimiz yaşıyoruz. Boykot ürünlerini kesinlikle almama konusunda da Filistin'in yanında olacağız, onların acılarını her zaman aktaracağız." dedi.

        DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Fatihe Ekinci de "Amacımız savaştaki çocuklar için farkındalık yaratmak. Savaşın durması, çocukların ölmemesi, kadınların zulme ve ölüme maruz kalmaması, çocukların daha fazla acı yaşaması için kendimizce bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Elimizden geleni yapacağız. Yaz okulu kapsamında bunu devam ettirdik. Dönem içerisinde çalışmamızı devam ettirip küçük de olsa bir ses olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti
        Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi
        Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Saldırgan gözaltına alındı
        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Saldırgan gözaltına alındı
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır annelerini konu alan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıl...
        Diyarbakır annelerini konu alan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıl...
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Kayıp Narin için mahallenin çevresi 8 kez arandı; özel ekip çalışmalarını s...
        Kayıp Narin için mahallenin çevresi 8 kez arandı; özel ekip çalışmalarını s...
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6. yılına girdi
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6. yılına girdi
        Diyarbakır'daki evlat nöbeti 6'ncı yılında (2)
        Diyarbakır'daki evlat nöbeti 6'ncı yılında (2)
        Diyarbakır'daki evlat nöbeti 6'ncı yılında
        Diyarbakır'daki evlat nöbeti 6'ncı yılında