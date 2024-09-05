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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak gençlerle bir araya geldi

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, tarihi Sur ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:03 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:03
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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak gençlerle bir araya geldi
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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, tarihi Sur ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Diyarbakırlı şair ve yazar Sezai Karakoç'un hatırasını yaşatmak için Kurşunlu Cami alanında kitap okuma ve sohbet programı düzenlendi.

        Başkan Ocak, amaçlarının gençlerle bir araya gelerek Sezai Karakoç'un hatırasını yaşatmak istediklerini söyledi.

        Karakoç'un Diyarbakır'ın yetiştirdiği fikir ve düşünceleriyle ilham veren bir değer olduğunu ifade eden Ocak, şunları kaydetti:

        "Bu anlamda Sezai Karakoç'u konuşmak için gençlerle bir araya geldik. Bir kitabında kökünden kopmayan, tarih ve medeniyetiyle büyüyen ve gelecek bir nesil inşa eden bir gençlik hayal ediyor. Kökünden kopmayan, tarih ve medeniyetle büyüyen ve gelecek bir nesil inşa eden bir gençlik gösteriyor. Diyarbakırlı bir değerin düşünceleriyle, fikirleriyle gençlere ilham vermesi bizim için gurur verici bir şey. Bunu gençlerimizle paylaşmak istedik. Onlarla kitap okuduk, sohbet ettik."

        Ocak, Sezai Karakoç'un yaşamı ve eserleri hakkında programa katılanlara bilgi verdi.

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