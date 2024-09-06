Depremlerden etkilenen firmalara yapılan atölyelerde yaklaşık 1200 kişi istihdam edilecek

AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen firmalara tahsis edilmek üzere yapılan 18 tekstil atölyesinin önümüzdeki ay teslim edilmesi bekleniyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin sanayi ve iş gücü üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce geliştirilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Programı" kapsamında "Diyarbakır OSB İşlik Projesi" hazırlandı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, AA muhabirine, geçen yıl meydana gelen depremde 11 kentin etkilendiğini anımsatarak, bir daha böyle bir afetin yaşanmamasını temenni etti.

Projeyle, atölyelerin binaların alt katlarında üretim yapan ve depremden dolayı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan tekstil firmalarına tahsis edilerek, tekrar faaliyete geçmeleri ve buralardaki çalışanların tekrar iş yaşamına dönmeleri hedefleniyor.

Karacadağ Kalkınma Ajansına sunulan proje kapsamında, Diyarbakır OSB'de, 22 bin metrekare alan üzerine yapımına başlanan ve 1200 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 10'u biner, 8'i 500'er metrekare kapalı alana sahip 18 atölye tamamlanma aşamasına geldi.

Depremde "merdiven altı" diye tabir edilen iş yerlerinin hasar görmesi nedeniyle Karacadağ Kalkınma Ajansıyla hazırladıkları proje kapsamında OSB'de 22 bin metrekare üzerine yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip 18 işlik yaptıklarını bildiren Fidan, şöyle konuştu:

Depremde herkesin birbirine kenetlendiğine ve birbirinin yardımına koştuğuna şahit olduklarını dile getiren Fidan, depremden etkilenen Diyarbakır'ın aynı zamanda diğer illerin yardımına koştuğunu belirtti.

"Depremde binalar yıkıldı ve hasar gören yapıların yıkımları devam ediyor. Hasar gören bazı binaların altında daha önce atölyeler, buralarda çalışan insanlar vardı. Bakanlıkla ortaklaşa yaptığımız işliklerin amacı bina altlarında üretim yerleri yıkılan firmalara yer tahsis etmek. İşliklerin yüzde 95'i tamamlandı. İnşallah önümüzdeki ay içinde tahsisleri yapacağız. Buralarda, muhtemelen depremzede kardeşlerimiz istihdam edilecek, yaklaşık 1200 kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz."

İşliklerin tahsisinde önceliğin depremden etkilenen firmalara verileceğini belirten Fidan, arta kalan işliklerin olması durumunda bunları da OSB'de üretimi olmayan ürünlerin üretimini yapan firmalara tahsis edileceğini sözlerine ekledi.