Diyarbakır'da 6 bin 195 öğretmene "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi veriliyor

Diyarbakır'da 6 bin 195 öğretmene 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" anlatılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" için Diyarbakır'dan 193 öğretmen, farklı kentlerde uzmanlarca verilen eğitimleri alarak, eğitici eğitimi belgesi aldı.

Belge alan öğretmenler, 6 bin 195 öğretmene, 65 okulda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri koordinesinde teorik ve uygulamalı eğitim veriyor.

Bu değişimin de eğitimdeki yansımalarını geliştirerek, değiştirerek vermek zorunda olduklarını ifade eden Eronat, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tam da bu noktada tüm eğitim sistemi ideolojilerinden bağımsız bir milli şahsiyetin oluşumunun sağlamasını amaçlayan bir sistem. Eleştiren, düşünen, problem çözen, karar veren, sorumluluk sahibi nesiller, bireyler, gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir model. Biz de bunu vurgulamak üzere öğretmenlere eğitim öğretim yılı başlamadan bunların eğitimlerini veriyoruz. İlimizde bunun dışında yaklaşık 25 bin öğretmenimiz var. Bu öğretmenlere de eğitimler kademeli olarak verilecek. Bu eğitimler kademeli olarak diğer sınıflarda da verilecek bir sistemdir. Yüzde 30-35 oranında seyreltilmiş bir müfredat var ve öğrencinin kendini rahat hissedebileceği, bilgisini hayatındaki bir çok alanda aktarabileceği bir eğitim sistemi bu. Çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmek hepimizin ana hedefi olmak zorunda."