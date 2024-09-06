Diyarbakır'da Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete başladı

Diyarbakır'da Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın ikinci, kent merkezinde ise ilk olan merkezin hizmete başladığı bildirildi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılar olduğu belirtilen açıklamada, bu merkezlerin her yaş grubundan vatandaşın sağlık ihtiyaçlarına yönelik etkili çözümler sunarak, günlük sağlık hizmetlerinden ileri düzey tetkik ve tedavi desteğine kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiği kaydedildi.

Merkezlerin toplum sağlığını en üst düzeye çıkarmak için beslenmeden kronik hastalıklara, çocuk ve ergen sağlığından kansere kadar kapsamlı bir hizmet yelpazesini ücretsiz olarak sunduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinde, beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi (KETEM), ruh sağlığı danışmanlığı, enfeksiyon kontrol hizmetleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı ve tıbbi hizmetler sunuluyor. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetlerin yanı sıra gebe bilgilendirme sınıfı ile anne adaylarını sağlıklı bir gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemi geçirerek sağlıklı nesiller yetiştirilmesi konusunda eğitimler veriliyor."