Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılı değerlendirmesi yapıldı

Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Valilik Hevsel Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları detaylı şekilde ele alındı.

Okullardaki hijyen tedbirleri ile okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerinin de konuşulduğu toplantıda, bu yıl 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlanan yeni müfredat konusu da görüşüldü.