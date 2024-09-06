MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş'tan DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat'a ziyaret

Eronat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bozkuş'a teşekkür etti.

MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Bozkuş, Rektör Eronat'a yeni görevinin "hayırlı olması" temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'ı ziyaret etti.

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