Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan kayıp Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama:

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 12:36 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan kayıp Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu söyledi.

        Vali Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Valilikte düzenlenen basın toplantısında, merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Narin Güran'ın 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak arandığını hatırlattı.

        "Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir." diyen Zorluoğlu, diğer taraftan da konunun adli boyutuyla ilgili çalışmaların Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

        - "Uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır"

        Bugün İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bir jandarma arama kurtarma timinin iki su altı kurtarma timi, iki jandarma özel harekat timi, iki komando timi, bir iz takip köpeği, iki kadavra köpeği, bir arama kurtarma köpeği, bir dron ve iki yer altı görüntüleme cihazıyla mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde arama yaptığını anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Kayıp çocuk Narin Güran, en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır.

        Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."

        Vali Zorluoğlu, gazetecilerin soruları üzerine konuyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının gizlilik kararının bulunduğunu anımsatarak, bu nedenle soru almayacaklarını belirtti.

        Zorluoğlu, gelişmelerle ilgili ayrıca ihtiyaç duyuldukça basın ve kamuoyunun bilgilendirileceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
        Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
        FLAŞ
        FLAŞ
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (12)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (12)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (11)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (11)
        Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı
        Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (10)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (10)