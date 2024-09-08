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        Diyarbakır Barosu Başkanı Eren'den Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama:

        Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dere kenarında cansız bedeninin bulunduğu çuvalla ilgili, "Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 22:04 Güncelleme: 08.09.2024 - 22:14
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        Diyarbakır Barosu Başkanı Eren'den Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama:
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        Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dere kenarında cansız bedeninin bulunduğu çuvalla ilgili, "Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü." dedi.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi devam ediyor.

        Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için zaman zaman bu tür gizlilik kararlarının alındığını belirterek, İçişleri Bakanı'nın bazen de Adalet Bakanı'nın belirli gelişmeleri kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

        Eren, Cumhuriyet başsavcıları, başsavcı vekilleri ve soruşturmayı yürüten savcılarla ilk günden beri iletişim halinde olduklarını ifade ederek, Diyarbakır Barosu olarak soruşturma sürecinin tamamında gizlilik ilkeleri doğrultusunda dosyayı takip ettiklerini belirtti.

        Yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi olduğunu dile getiren Eren, şunları kaydetti:

        "Saat 12.20'de başladı ve halen devam ediyor. (Narin Güran'ın kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde ölü bulunması) Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Şu anda da otopsi işlemleri bitmek üzere. 19 gün sonra Narin'in bedenine ulaşıldı. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ama patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek çok zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman 8 saattir çalışıyor. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Bir şekilde bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Narin'in bedeninde aradan geçen 19 günden kaynaklı deforme olduğundan ölüm sebebini tespit biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı."

        Yetkili makamların ön rapora ilişkin açıklamalarını beklediklerini anlatan Eren, şimdiden nasıl öldürüldüğü konusunda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

        Eren, "Narin bir şekilde katledildi ve failler de dışarıda olabilir. Bu anlamda bilgi konusundaki bu hassasiyet de kamuoyu tarafından dikkate alınmalı." ifadelerini kullandı.

        Gazetecilerin, "21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların buradaki delillerle bir alakası var mı?" sorusu üzerine Eren, şunları söyledi:

        "Gözaltılar otopsi işlemlerine bağlı elde edilen bir delille alınan karar değil. Zaten birçoğu şüpheli ya da beyan sahibi olarak daha önce alınmıştı. Şu an ortada Narin'in bedeni üzerinden somutlaşmış ve herhangi biri hakkında gözaltı kararı verilecek bir delil ve tespit yok. Raporların dönüşü beklenecek."

        "Çuvalda Narin'in kıyafetlerinin olduğunu söylediniz. Başka neler vardı?" sorusunu ise Eren şöyle yanıtladı:

        "Narin'in çantası var, Elif-Ba'sı ve terliği var. Bunların hepsi torbanın içerisinde."

        Eren, bir gazetecinin "Terliğinin ikisi de torbada mıydı? sorusu üzerine "Evet." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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