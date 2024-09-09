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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:22
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, hep birlikte büyük bir heyecan ve umutla yeni bir döneme adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Eğitim, bir milletin kalkınmasının, toplumsal refahın artmasının ve bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmesinin en önemli aracıdır. Geleceğin güçlü Türkiye'si, bugünden başlayarak eğitime yapılacak yatırımlarla inşa edilecektir. Bilgiyi üretebilen, bilimsel düşünceyi benimseyen, insan haklarına saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek hepimizin ortak hedefidir. Türkiye yüzyılının, eğitimin yüzyılı olacağına inancımızla yavrularımızın, ailelerine, topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu anlamda öğretmenlerimize, toplumun mimarları olarak çok büyük görevler düşmektedir. Onların fedakarlıkları ve özverili çalışmaları, çocuklarımızın başarılarıyla taçlanacaktır. Sevgili öğrenciler, sizler ise bu ülkenin yarınlarısınız. Bilginin peşinde koşarak, dürüst, çalışkan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Unutmayın ki, azimle ve disiplinle çalıştığınız sürece, başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Değerli veliler, çocuklarınızın eğitim hayatında göstereceğiniz destek ve ilgi, onların başarılarını doğrudan etkileyecektir. Eğitim sürecinin en önemli yapı taşlarından biri olan sizlerin, çocuklarımıza vereceği güven ve sevgi, onların kendilerine olan inancını güçlendirecektir."

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