Diyarbakır ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı

Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Bingöl ve Siirt'te yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Anıtpark'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kentte 1794 okulda, 23 bin 427 öğretmen ve 471 bin 323 öğrencinin dersbaşı yaptığı belirtildi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlit Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici de katıldı.

İlde 713 okul, 6 bin 641 derslikte 7 bin 774 öğretmen ve 169 bin 467 öğrencinin dersbaşı yaptığını anlatan Atay, kentin her köşesinde öğretmenlerin azami gayreti ile eğitim öğretim çıtasını çok daha yukarılara çıkartacaklarını söyledi.

Batman'da 740 okulda 172 bin öğrenci ve 10 bin öğretmenin dersbaşı yaptığına işaret eden Kurtaran, "Eğitim öğretim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Çocuklarımızın tatil sonrası tekrar okullarına kavuşması, okulları şenlendirmesi bizi sevince boğdu." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 550 milyon lira maliyetle 156 derslikten oluşan 12 yeni okulun eğitime başladığını, ihtiyaç duyulan okullarda bakım ve onarımların yapıldığını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Kemal Kızılkaya, yeni eğitim öğretim yılına geçmiş yıllara göre daha güçlü girdiklerini söyledi.

Siirt'te ilk ders zilinin çalmasıyla 575 okulda 88 bin 300 öğrenci dersbaşı yaptı.

Daha sonra Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş ve Kurtaran, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

"Yaz tatili boyunca öğrencilerimiz dinlenirken, idarecilerimiz ve Milli Eğitim camiamız okullarımızın güçlü bir şekilde eğitim öğretime başlayabilmesi için çalıştılar. Onları yürekten tebrik ediyorum. Tüm bu çalışmalar, evlatlarımızın başarısı, daha iyi bir eğitim alması içindir. Bu vesileyle durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de her çocuğun çok kıymetli olduğunu dile getirerek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıfa başlayan öğrencilere "hoş geldin" çiçeği verdiği törende, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.