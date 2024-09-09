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        Diyarbakır'da 145 TOKİ konutunun anahtar teslim töreni yapıldı

        Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 145 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:24
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        Diyarbakır'da 145 TOKİ konutunun anahtar teslim töreni yapıldı
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        Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 145 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

        Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ tarafından yapımına başlanan konutlardan Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 43, Çüngüş ilçesinde ise 102 olmak üzere toplam 145 konut tamamlandı.

        AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, yapımı tamamlanan konutların hak sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

        Çermik ve Çüngüş ilçelerinde depremden dolayı evleri hasar gören 149 hak sahibinin olduğunu ifade eden Ayaz, hak sahiplerinden 145'ine bugün kura ile konutlarının teslim edileceğini, 4 hak sahibine ise konutlarının sonraki süreçte tesliminin yapılacağını belirtti.

        Ayaz, "Kuramızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Diyarbakır 3. Noteri Mehmet Turgut İlikçioğlu da konutların hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından kurayla belirlenen hak sahiplerine evlerin anahtarları teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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