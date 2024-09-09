Diyarbakır'da 145 TOKİ konutunun anahtar teslim töreni yapıldı

Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 145 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ tarafından yapımına başlanan konutlardan Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 43, Çüngüş ilçesinde ise 102 olmak üzere toplam 145 konut tamamlandı.

AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, yapımı tamamlanan konutların hak sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.