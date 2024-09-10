Diyarbakır'da polis ekipleri okulların çevresinde uygulama yaptı
Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde uygulama gerçekleştirildi.
Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde uygulama gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ile okullarda güvenlik önlemlerini arttırmak, öğrencileri bilinçlendirmek ve öğrencilerin yol güvenliklerini sağlamak amacıyla çalışma başlattı.
Trafik Denetleme, Çocuk, Narkotik ve Asayiş Şube müdürlüklerince okul çevrelerinde yürütülen çalışma sürecek.
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