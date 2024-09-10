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        Diyarbakır'da teknoloji ve davranışsal bağımlılık polikliniği hizmete girdi

        Diyarbakır'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde teknoloji ve davranışsal bağımlılık polikliniği hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:48
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        Diyarbakır'da teknoloji ve davranışsal bağımlılık polikliniği hizmete girdi
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        Diyarbakır'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde teknoloji ve davranışsal bağımlılık polikliniği hizmet vermeye başladı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastaneye bağlı hizmet veren Çocuk ve Ergen Yataklı Arındırma Merkezi bünyesinde 18 yaş altı sorunlu internet kullanımı olan çocuk ve ergen hastaların tedavi süreçlerini yürütmek üzere açılan poliklinik, hasta kabulüne başladı.

        Türkiye'de sayılı merkezde bulunan poliklinikte, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişim uzmanı tarafından tedavi süreci multidisipliner olarak planlanıyor.

        ​​​​​​​Teknoloji ve davranışsal bağımlılık tedavilerinin yapılacağı polikliniğe başvurular Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimlerinin yönlendirmesiyle yapılabilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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