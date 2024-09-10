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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret etti

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:38 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:38
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret etti
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

        ​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu, ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu ile makamında bir süre görüştü, idari kadro ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Toplantıda tamamlanan ve yapımı devam eden sağlık yatırımları ile proje aşamasındaki yatırımlar, sağlık kurum ve kuruluş sayıları, hastanelerin yatak sayıları, araç envanteri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, KETEM faaliyetleri, hastane muayene sayıları, evde bakım hizmetleri ve yoğun bakım hizmetleri hakkında Zorluoğlu'na detaylı bilgiler verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, il genelinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

        Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulmasının halkın en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Toplum sağlığının korunmasında fedakârca hizmet veren değerli hekimlerimize ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."​​​​​​​

        Toplantının ardından Zorluoğlu, hizmet kalitesi ve kapasitesini artırmak amacıyla yeni alınan ambulanslar ile mobil komuta kontrol, acil müdahale ünitesi ve UMKE aracını inceledi.

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