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        Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor

        Diyarbakır'da kaybolan ve önceki gün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine ziyaretler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:06 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:06
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        Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor
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        Diyarbakır'da kaybolan ve önceki gün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine ziyaretler devam ediyor.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Dün son yolculuğuna uğurlanan Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar ziyaret ediyor.

        Bazı ziyaretçilerin mezara çiçek ve çelenk, çocukların ise çizdikleri resimleri bıraktığı, gözyaşı döktüğü görüldü.

        Kent merkezinden gelen Sultan Kaçan, AA muhabirine, Narin'in sağ bulunması için çok dua ettiklerini, cansız bedeninin bulunduğu haberini alınca büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

        Güran'ın kabrini ziyaret etmek için geldiklerini belirten Kaçan, Narin'e Allah'tan rahmet diledi.

        Diyarbakır Çınar ilçesinden gelen Ramazan Aslan ise Narin'in ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

        Aslan, "Kızıma çok benziyordu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah sabır versin milletimize." ifadelerini kullandı.

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

        Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden Nevzat B. (48) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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