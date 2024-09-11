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        Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:07 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:07
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        Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti.

        Diyarbakır'a gelen Bakanlar Göktaş, Tunç ve Yerlikaya, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na geçti.

        Narin Güran'ın kabrini ziyaret eden Bakanlar dua etti, mezara çiçek bıraktı.

        Kabir ziyaretinde, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Ziyarette, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da yer aldı.

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