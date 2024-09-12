Diyarbakır'da 15 milyon 882 bin kök kenevir ve skunk ile 2 bin 500 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 15 milyon 882 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 2 bin 500 kilogram esrar ele geçirildi, 36 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 15 milyon 882 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 2 bin 500 kilogram esrar ele geçirildi, 36 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinde 25 Ağustos-11 Eylül arasında narko-terör operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda, 15 milyon 882 bin kök kenevir ve skunk ile 2 bin 500 kilogram esrar ele geçirildi.
Kenevir ve skunk bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.
Operasyonlarda, 36 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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