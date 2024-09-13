Narin Güran soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli yeniden gözaltında
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 15 yaşındaki şüpheli yeniden gözaltına alındı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 15 yaşındaki şüpheli yeniden gözaltına alındı.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. hakkında savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. jandarma ekiplerince tekrar gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran da tekrar ifade vermesi için Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
Amca Güran'ın, soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından ifadesinin alınması bekleniyor.
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