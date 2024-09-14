Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla 3 bin kişiye yemek ikram edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Programda, yaklaşık 3 bin katılımcıya yemek verildi, çeşitli ikramlarda bulundu.

Etkinliğe, Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir ve vatandaşlar katıldı.