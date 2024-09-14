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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla 3 bin kişiye yemek ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:17 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:17
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla 3 bin kişiye yemek ikram edildi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Programda, yaklaşık 3 bin katılımcıya yemek verildi, çeşitli ikramlarda bulundu.

        Etkinliğe, Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir ve vatandaşlar katıldı.

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