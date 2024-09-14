Narin Güran soruşturmasında tutuklu annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı

Soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Güran'dan, savcılığın talebi üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

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