Narin Güran soruşturmasında tutuklu annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Güran'dan, savcılığın talebi üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.
Örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
Hazırlanacak raporda, aynı suçtan tutuklu Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle anneden alınan örneklerin uyuşup uyuşmadığının tespit edileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.