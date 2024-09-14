Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin Güran soruşturmasında tutuklu annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı

        Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 19:53 Güncelleme: 14.09.2024 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin Güran soruşturmasında tutuklu annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Güran'dan, savcılığın talebi üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

        Örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

        Hazırlanacak raporda, aynı suçtan tutuklu Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle anneden alınan örneklerin uyuşup uyuşmadığının tespit edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü

        Benzer Haberler

        Narin cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli alındı
        Narin cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli alındı
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla etkinlik...
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla etkinlik...
        MEB'den, Diyarbakır Tavşantepe İlkokulundaki öğretmen ve öğrencilere psikos...
        MEB'den, Diyarbakır Tavşantepe İlkokulundaki öğretmen ve öğrencilere psikos...
        Narin'in kabri başında dua edip, oyuncak bırakıyorlar
        Narin'in kabri başında dua edip, oyuncak bırakıyorlar
        Diyarbakır'da firari 3 hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da firari 3 hükümlü yakalandı
        Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran: Kayıtları kadınlar ile görüştüğüm i...
        Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran: Kayıtları kadınlar ile görüştüğüm i...