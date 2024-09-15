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        Diyarbakır'da 2 otomobile düzenlenen silahlı ve taşlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 2 otomobile düzenlenen silahlı ve taşlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:10
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        Diyarbakır'da 2 otomobile düzenlenen silahlı ve taşlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 2 otomobile düzenlenen silahlı ve taşlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe merkezindeki bir kına töreninden dönenlerin bulunduğu 2 otomobile dün kırsal Yeşilli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bazı akrabaları tarafından silahla ve taşla saldırıda bulunuldu.

        Çocuk ve kadınların da bulunduğu araçlarda can kaybı ve yaralanma olmadı.

        Saldırıda, kent merkezindeki hastaneye gidenlerin bulunduğu karşı yönden gelen bir otomobile de mermi ve taş isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Saldırı anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi

        Saldırı anı araçlardan birinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Görüntülerde seyir halinde olan otomobillerin yolunun bazı araçlarla kesildiği ve yol kenarında bekleyen kişilerin otomobillere taşla ve silahla saldırıda bulunduğu yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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