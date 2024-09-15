Polisten kaçmaya çalışan cezaevi firarisi damdan düşerek yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batman'da cezaevinden firar eden ve 13 farklı suçtan 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T'nin (43) Bismil'in Tekel Mahallesi'ndeki evinde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

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