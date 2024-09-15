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        Diyarbakır'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 20:14 Güncelleme: 15.09.2024 - 20:14
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        Diyarbakır'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki alt geçitte, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil motosiklete çarptı.

        Kazada sürücülerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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