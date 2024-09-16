Dicle Elektrik'ten "genel aydınlatma denetimi" duyurusu
Dicle Elektrik, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma denetimi yapılacağını, bu sürede aydınlatma şebekelerinin gündüz de devrede olabileceğini duyurdu.
Dicle Elektrik, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma denetimi yapılacağını, bu sürede aydınlatma şebekelerinin gündüz de devrede olabileceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, TEDAŞ'ın, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'teki dağıtım bölgesinde 16-29 Eylül 2024 tarihleri arasında genel aydınlatma denetimleri gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada, denetimlerle ilgili şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte bazı cadde ve sokaklardaki aydınlatma lambaları gündüz saatlerinde de devrede olabilir. Denetimlerin tamamlanmasının ardından aydınlatma şebekeleri tüm il ve ilçelerde normal çalışma düzenine dönecek."
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