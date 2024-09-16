Diyarbakır'da trafik denetiminde kural ihlali yapılan 19 araç için cezai işlem

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde kural ihlali yapılan 19 araca cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ergani Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince "Her yolculukta önce güvenlik", "Emniyet kemeri hayat kurtarır", "Sevdiklerinize güvenle ulaşmanız önceliğimizdir" sloganlarıyla 1-16 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, şehirler arası otobüs ve genel araç güvenliği kontrolleri yapıldı.

202 şehirler arası yolcu otobüste yapılan kontrollerde, takograf kullanımı, sürücü süreleri, araç muayenesi, hız sınırı ve fazla yolcu alımı gibi konularda inceleme yapıldı.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 19 araç için cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğinin sağlanması, her yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması için kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtilerek, yolculardan trafik kuralı ihlali tespit etmeleri halinde yetkililere bilgi verilmesi istendi.