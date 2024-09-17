Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:24 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Narin'in yakınları olduğu öğrenilen ve 15 Eylül'de gözaltına alınan İ.K. ve Ş.K. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        İ.K. ve Ş.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Soruşturmada çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın savcılıktaki ifade işlemi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Son 200 yılın en etkili yağışı!
        Son 200 yılın en etkili yağışı!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        'Hafize Ana'nın zili çalındı
        'Hafize Ana'nın zili çalındı
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Narin cinayetinde 3 şüpheliden 2'si serbest (2)
        Narin cinayetinde 3 şüpheliden 2'si serbest (2)
        Narin cinayetinde 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Narin cinayetinde 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
        flaş
        flaş
        Narin'in mezarı yapıldı; başucuna Türk bayrağı dikildi (2)
        Narin'in mezarı yapıldı; başucuna Türk bayrağı dikildi (2)
        Diyarbakır Barosu Başkanı Eren'den, Narin Güran soruşturmasına ilişkin açık...
        Diyarbakır Barosu Başkanı Eren'den, Narin Güran soruşturmasına ilişkin açık...
        Baro Başkanı Nahit Eren: Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme yok
        Baro Başkanı Nahit Eren: Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme yok