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        Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran için tutuklama talebi

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:46 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:46
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        Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran için tutuklama talebi
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        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

        Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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