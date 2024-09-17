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        Diyarbakır'da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:42 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:42
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        Diyarbakır'da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Bağcılar Mahallesi Molla Gürani Caddesi'ndeki evinde bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ü.C.Ö. (33) ağır yaralandı.

        Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ü.C.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Polis ekiplerince saldırıya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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