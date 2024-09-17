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        Diyarbakır'da kaybolan 17 yaşındaki çocuk bulundu

        Diyarbakır'da kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 20:58 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:58
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        Diyarbakır'da kaybolan 17 yaşındaki çocuk bulundu
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        Diyarbakır'da kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

        Diyarbakır'da oturan ve 15 Eylül'de ayrıldığı evine dönmeyen B.Y'nin ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

        Bunun üzerine ekiplerce yapılan arama çalışmasında, B.Y. bulundu.

        Kız çocuğu ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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