Diyarbakır'da kaybolan 17 yaşındaki çocuk bulundu
Diyarbakır'da kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Diyarbakır'da kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Diyarbakır'da oturan ve 15 Eylül'de ayrıldığı evine dönmeyen B.Y'nin ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine ekiplerce yapılan arama çalışmasında, B.Y. bulundu.
Kız çocuğu ailesine teslim edildi.
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