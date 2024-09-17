Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin turizmini canlandırmaya yönelik konuların masaya yatırıldığı toplantı, Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Toplantıda, kentin ulusal ve uluslararası platformda tanıtımı, turizm sektöründeki potansiyelin ve çalışmaların değerlendirmesi konuları ele alındı.

Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin turizme kazandırılması için tüm paydaşlarla sık sık bir araya gelip ortak çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Diyarbakır'ın, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ifada eden Zorluoğlu, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için kapsamlı bir tanıtım stratejisi geliştireceklerini, elbirliğiyle Diyarbakır'ı bölgenin turizm lokomotifi yapmak için tüm imkanları seferber edeceklerini aktardı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İlçe kaymakamları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sebahattin Genç, turizm sektörü ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.