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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Narin'in kabrine ve Diyarbakır Barosu'na ziyaret

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ve Diyarbakır Barosu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:29
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Narin'in kabrine ve Diyarbakır Barosu'na ziyaret
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ve Diyarbakır Barosu'nu ziyaret etti.

        Hatimoğulları, beraberinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı milletvekilleri ve partililerle merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'ndeki Narin Güran'ın kabrine ziyarette bulunarak dua etti.

        Mezara çiçek bırakan Hatimoğulları, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Narin'i konuştuğunu ve 19 gün boyunca ondan gelebilecek güzel bir haber beklediğini ancak acı haberin geldiğini söyledi.

        Narin Güran cinayetinin aydınlatılmasını beklediklerini belirten Hatimoğulları, şöyle konuştu:

        "Çocuklar bu toplumun geleceği, çocukların elbette mutlu bir şekilde eğitim görebilecekleri, mutlu bir şekilde oyun oynayabilecekleri bir ortamı sağlamak büyüklerin, toplumun ve kamunun görevidir."

        Parti olarak konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Hatimoğulları, yaşam hakkına sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurguladı.

        Daha sonra beraberindekilerle Diyarbakır Barosu'nu ziyaret eden Hatimoğulları, bugün Türkiye genelinde neredeyse en önemli gündemlerin başında Narin'in katledilmesinin yer aldığını belirtti.

        Hatimoğulları, "Bizler de baronun yaptığı açıklamalardan bilgilendik. Parti olarak başka çocukların bu şekilde yaşamdan koparılmaması için her anlamda mücadelemizi sürdürme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

        Baro Başkanı Nahit Eren de cinayet ile ilgili çok şeyin konuşulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Dosyada faili, failin öldürme saikini ya da Narin'in o gün ne şekilde öldürüldüğünü tespit etmediğimiz sürece konuşulan her şey bir iddia olarak ortada durur. Bir an önce faili ve öldürme sebebini tespit etmemiz gerekiyor. Narin'in faillerinin açığa çıkması, Narin için adaletin tesisi için mücadele ediyoruz."

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