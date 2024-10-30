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        Diyarbakır'da çöp kamyonunun çarptığı kazada ağır yaralanan çocuk hastanede öldü

        Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 21:32 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:32
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        Diyarbakır'da çöp kamyonunun çarptığı kazada ağır yaralanan çocuk hastanede öldü
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        Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkez Bağlar ilçesinde dün akşam çöp kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Muhammet Aktarlı tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin Aktarlı (35) ve oğluna sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen belediyeye ait 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu çarpmış, kazada anne olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan çocuk özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

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