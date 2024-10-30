Diyarbakır'da çöp kamyonunun çarptığı kazada ağır yaralanan çocuk hastanede öldü

İlçeye bağlı Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin Aktarlı (35) ve oğluna sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen belediyeye ait 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu çarpmış, kazada anne olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan çocuk özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

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