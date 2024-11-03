AK Parti Hani 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve partililer katıldı.

Kayhan, yaptığı konuşmada, Hani için daha çok çaba sarf edeceğini belirtti.

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