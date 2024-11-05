Diyarbakır'da afet eğitimi düzenlendi

Diyarbakır'da 5 ilden acil tıp uzmanlarının katılımıyla afet eğitimi düzenlendi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından İstanbul ve İzmir'den sonra 1-3 Kasım tarihlerinde Afet Okulu'nda eğitim düzenlendi.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Adıyaman ve Şanlıurfa'da görev yapan acil tıp uzmanlarının katıldığı eğitimde, katılımcılara afet yönetimi, hastane öncesi ve hastane afet planlamaları, hasta ve yaralıların müdahalesi, nakli gibi bir çok önemli konu başlığı teorik, saha ziyareti ve pratik uygulamalar anlatıldı.