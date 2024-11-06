Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Orman Genel Müdürlüğü deprem bölgesinde çevre dostu lojman ve idari bina inşa ediyor

        BESTAMİ BODRUK - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden 9'unda çevre dostu ahşap lojman ve idari binalar inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman Genel Müdürlüğü deprem bölgesinde çevre dostu lojman ve idari bina inşa ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BESTAMİ BODRUK - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden 9'unda çevre dostu ahşap lojman ve idari binalar inşa ediliyor.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) depremzedeler için başlatılan konut ve iş yeri inşası sürerken, Orman Genel Müdürlüğü de depremden etkilenen 11 ilden ihtiyaç bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis ve Elazığ'da ahşap lojman ve idari bina yapımı projesini hayat geçirdi.

        Bu kapsamda 9 ilde yapıların inşası sürüyor.

        Lojman ve idari binalarda kullanılacak ahşap malzeme sayesinde karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

        - "Nefes alan yapılar oluşturmaktayız"

        Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, AA muhabirine, 9 ilde hayata geçirilen projenin düşük karbon izi bırakması açısından çok önemli olduğunu belirterek, deprem riskinden dolayı da dayanıklı, çevre dostu bir proje yürütüldüğünü belirtti.

        Yapının taşıyıcı kolonlarıyla birlikte ahşaptan oluşacağını dile getiren Baydaş, yapılarda sarı çam ve kara çam ağaçlarının kullanılacağını ifade etti.

        Baydaş, 9 ilde 25 kampüste çalışmaların devam ettiğini belirterek, sadece Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne bağlı Adıyaman'da 3 katlı 12'şer daireden oluşan 3 lojman ile 2 idari bina, Diyarbakır'da da 3 katlı 12 daireden oluşan bir lojman inşasının sürdüğünü söyledi.

        Baydaş, "20-30 yılda bir lojman inşa etmek yerine 100 yıla hitap eden hem daha sağlıklı hem de depreme karşı riski daha az yapıları kurum çalışanlarımızla buluşturuyoruz. Dolayısıyla yapılan bu çalışma ülke ekonomisine de katkıda bulunacaktır." dedi.

        Geleneksel yapı sisteminde de dayanıklı ve sağlıklı olması açısından ahşabın kullanıldığına işaret eden Baydaş, "Orman Genel Müdürlüğü olarak bu projede nefes alan yapılar oluşturmaktayız." ifadesini kullandı.

        Baydaş, bu yapıların hem sağlıklı hem de depreme dayanıklı olması açısından çevre dostu olacağını kaydetti.

        - "Karbon ayak izini minimum düzeyde tutan bir yapı malzemesi"

        Diyarbakır'da proje müdürü inşaat mühendisi Ali Can Alp de yapılarda sadece temelin ve ana girişin betonarme olduğunu, geri kalan tüm kısımların ahşaptan vidalama yöntemiyle inşa edildiğini söyledi.

        Alp, Orman Genel Müdürlüğünce depremden sonra geliştirilen proje konsepti dahilinde depreme karşı dayanıklılığı yüksek, enerji verimliliği fazla, uzun vadede maliyeti düşük yapıların inşası için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Ahşabın geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir bir yapı malzemesi olduğuna dikkati çeken Alp, şunları söyledi:

        "Bizim binalarımızda sarı çam ve kara çam olmak üzere C24 sınıfında ahşap malzemeler kullanıldı. Üretiminde ihtiyaç duyulan enerjinin azlığından ve geri dönüştürülebilir bir malzeme olduğundan dolayı karbon ayak izini minimum düzeyde tutan bir yapı malzemesi. Ayrıca depreme ve yangına karşı çok mukavimdir (dayanıklı). Yangın anlamında imajı kötüdür ama bu bir yanılgıdır. Kömürleşme denilen olay sayesinde yangın esnasında insanlara hayatta kalacak süreyi verebilecek en iyi yapı malzemesidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Kadın kiracısını koltuk değneğiyle dövdü!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        "Belarus'a gideceğim"
        "Belarus'a gideceğim"
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da afet eğitimi düzenlendi
        Diyarbakır'da afet eğitimi düzenlendi
        Diyarbakır'da üreticilere yüzde 75 hibe ile 381 ton kırmızı mercimek tohumu...
        Diyarbakır'da üreticilere yüzde 75 hibe ile 381 ton kırmızı mercimek tohumu...
        HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 379 oldu
        HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 379 oldu
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı
        Kemik erimesi hastası 3 kardeşten Mehmet Hadi yaşamını yitirdi
        Kemik erimesi hastası 3 kardeşten Mehmet Hadi yaşamını yitirdi
        Sivas'ta kemik erimesi hastası 3 kardeşten Mehmet Hadi yaşamını yitirdi
        Sivas'ta kemik erimesi hastası 3 kardeşten Mehmet Hadi yaşamını yitirdi