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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Kulp ve Lice ilçelerinde çeşitli temaslarda bulundu

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kulp ve Lice ilçelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 19:33 Güncelleme: 06.11.2024 - 19:33
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Kulp ve Lice ilçelerinde çeşitli temaslarda bulundu
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kulp ve Lice ilçelerini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu Kulp Kaymakamlığını ziyaret etti, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Esnafı da ziyaret eden Zorluoğlu, vatandaşlarla görüştü.

        Lice ilçesini de ziyaret eden Vali Zorluoğlu, Kaymakamlıkta ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Zorluoğlu, daha sonra İlçe Emniyet Amirliğini ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Vali Zorluoğlu, Lice'de esnafı da ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

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