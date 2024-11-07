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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya'dan Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklama:

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin, "Bu vahşetin tüm sorumluları en ağır cezalarla cezalandırılana, kamu vicdanı rahatlatılana kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:51
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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya'dan Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklama:
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        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin, "Bu vahşetin tüm sorumluları en ağır cezalarla cezalandırılana, kamu vicdanı rahatlatılana kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması için kente gelen Kaya, Diyarbakır Adliyesi önünde duruşma öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

        Kaya, Narin Güran ve kaybolan, katledilen çocuklara adalet arayışı için kente geldiklerini söyledi.

        Parti meclis üyeleri, milletvekilleri, kadın kolları, merkez yönetim kurulu üyeleri, çevre illerden gelen il kadın kolları başkanları ve parti üyeleriyle Diyarbakır Adliyesi'nde süreci takip edeceklerini anlatan Kaya, parti olarak Narin'in kaybolduğu ilk günden itibaren avukatlarla süreci takip ettiklerini belirtti.

        "Soruşturma dosyasını hukukçu merkez yönetim kurulu üyelerimizle incelediğimizde sürecin başından bu yana etkin bir soruşturma yürütülmediğini maalesef tespit etmiş bulunmaktayız. Bunun sonucu olarak da iddianamede Türkiye kamuoyunun bildiğinden hariç hiçbir şey olmadığını üzülerek gördük" ifadelerini kullanan Kaya, iddianamede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu dışında Narin'in aile fertleri de dahil hiç kimsenin şikayetçi olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

        Kaya, şöyle konuştu:

        "Buradan anlıyoruz ki Narin'in haklarını cesurca arayacak hiçbir aile ferdi maalesef ve ne yazık ki yok. Zaten şu anda bu dosya nedeniyle aile fertlerinden üç kişinin tutuklu olması da bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Narin'in annesi, babası, kardeşi yok. Halen bilmediğimiz bir cinayete Narin kurban gitmiş. Narin'imiz sahipsiz değil. Cumhuriyet Halk Partisi, yakınları tarafından şiddete maruz kalan, katledilen, istismara uğrayan tüm çocukların haklarını korumak için bugün burada olduğu gibi her zaman onların haklarının teminatı olacaktır. Biliyorsunuz bütün bir köy sustu ama biliniz ki Cumhuriyet Halk Partisi susmayacak. Bu halkın vicdanı susmayacak. Halkın vicdanı susmadığı için zaten bugün Narin'in dosyası, Narin cinayeti bugün Türkiye kamuoyu tarafından dikkatle, hassasiyetle takip ediliyor. 'Narin için adalet' diyeceğiz, demeye devam edeceğiz. Bu vahşetin tüm sorumluları en ağır cezalarla cezalandırılana, kamu vicdanı rahatlatılana kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Buradan çıkacak kararlar Narinlerimizi koruyacak. Çocuğa şiddet vakalarını önleyecek emsal bir karar olması için çabalayacağız. Bunun için mücadele edeceğiz."

        Çocukların isimlerinin mahkeme salonlarında anılmasını istemediklerini kaydeden Kaya, tüm Türkiye'nin gözünün bugün Diyarbakır'da olduğunu anlattı.

        Kaya, "Tüm çocuklarımız güvenli bir ülkede yaşasın istiyoruz. Ülkemizin tüm çocukları huzurlu, mutlu olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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