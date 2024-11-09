Diyarbakır'da bir otomobilin başka otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BDA 560 plakalı otomobil, Silvan Batman kara yolu Dinlendi köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 SV 307 plakalı otomobile çarptı.

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