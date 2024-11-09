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        Diyarbakır'da bir otomobilin başka otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 19:47 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:47
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        Diyarbakır'da bir otomobilin başka otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BDA 560 plakalı otomobil, Silvan Batman kara yolu Dinlendi köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 SV 307 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle 21 SV 307 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.

        Kazada, otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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