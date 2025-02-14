Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da ücretsiz kanser tarama hizmetleri sürüyor

        Diyarbakır'da kanser taramaları, erken teşhis ve tedavi imkanını artırmak amacıyla ücretsiz olarak devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da ücretsiz kanser tarama hizmetleri sürüyor
        ABONE OL

        Diyarbakır'da kanser taramaları, erken teşhis ve tedavi imkanını artırmak amacıyla ücretsiz olarak devam ediyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde her yıl ortalama 3 bin kişiye ilk kez kanser tanısı konulurken, erken teşhis çalışmaları kapsamında birçok merkezde ücretsiz tarama yapılıyor.

        Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda yürütülen Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramaları gerçekleştiriliyor.

        Bu kapsamda 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi ile kalın bağırsak kanseri taraması yapılıyor.

        Kanser taramaları, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Bismil'deki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) başta olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

        Diyarbakır'da 2024 yılında meme kanseri taraması yapılan 34 bin 364 kadından 79'una kanser tanısı konuldu. Rahim ağzı kanseri taraması yapılan 44 bin 906 kadından 10'unda kanser teşhis edildi. Kolon kanseri taraması yapılan 52 bin 95 kişi arasından 2 kişiye kanser tanısı konuldu."

        Taramalar sonucunda şüpheli vakalar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki İleri Teşhis Merkezine yönlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kar; Çermik'te taşımalı eğitime ara, Silvan'da 22 yerleşim ye...
        Diyarbakır'da kar; Çermik'te taşımalı eğitime ara, Silvan'da 22 yerleşim ye...
        Diyarbakır'da iş kadınlarına e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verildi
        Diyarbakır'da iş kadınlarına e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verildi
        Amed Sportif Faaliyetler, sezon sonuna kadar iç saha maçlarını Diyarbakır'd...
        Amed Sportif Faaliyetler, sezon sonuna kadar iç saha maçlarını Diyarbakır'd...
        Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 559 yerleşim yerine ulaşım...
        Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 559 yerleşim yerine ulaşım...
        Diyarbakır'da kar; Çermik'te taşımalı eğitime ara, Silvan'da 22 yerleşim ye...
        Diyarbakır'da kar; Çermik'te taşımalı eğitime ara, Silvan'da 22 yerleşim ye...
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor