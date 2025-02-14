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        Diyarbakır ve Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 19:49 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:49
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        Diyarbakır ve Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

        Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Hazro Cumhuriyet Savcılığı tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hükümlü olup cezaevinden tahliye olan ya da izinli olarak çıkıp tekrar suç işleme eğiliminde olan kişilerin takibine yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli çıkan A.Y'nin (34) Lice ilçesinin Bağlan köyüne geleceğini, buradan temin ettiği uyuşturucuyu kurduğu bir ekiple Adana'ya götüreceği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, tespit ettikleri kamyonet ve bir araca operasyon düzenledi. Aramalarda, kamyonetteki samanların altında, 332 kilogram toz esrar, evraklar ve telefonlar ele geçirildi.

        Evrakların incelenmesi sonucu uyuşturucu şebekesi açığa çıkarıldı.

        Ardından Diyarbakır ve Adana'daki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Y. ve diğer 6 kişiyi yakaladı.

        Bu adkeslerde yapılan aramalarda ise 59,4 kilogram toz esrar, bir miktar para ve mühimmat ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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