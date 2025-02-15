Diyarbakır'da "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" düzenlendi

Diyarbakır'da, Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) düzenlenen "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı" başladı.

Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin yıllardır var olduğunu ve halen çözüm beklediğini söyledi.

Çalıştayda katılımcıların iki gün boyunca yapacakları sunumlarla Kürt meselesinin çözümü konusunda fikir ve önerilerini paylaşacağını ifade eden Yapıcıoğlu, çalıştayın ardından konuşulanları kitap haline getireceklerini ve kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt meselesi kimine göre terör, şiddet ve asayiş meselesidir; kimine göre de bölgesel, ekonomik geri kalmışlık meselesidir; kimine göre ise meselenin özünde Kürtlerin varlığının, kimliğinin inkar edilmesi vardır. Meselenin sebebi, tarihi kökleri ve çözüm önerileri konusunda farklı düşünceler ve fikirler olsa da bu meselenin var olduğu ve mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda herkes hemfikirdir."

Kürt meselesinin siyasi, sosyal ve uluslararası boyutu olduğunu düşündüklerini dile getiren Yapıcıoğlu, insani olmayan hiçbir çözümün gerçekçi ve kalıcı olamayacağını kaydetti.

- "Sorun hepimizindir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır"

"Kürtlerin, Müslüman Türk kardeşleri ile tarihsel birliktelikleri tarihin akışını değiştirmiştir." diyen Yapıcıoğlu, şöyle dedi:

"1071'de Malazgirt'teki birliktelik ile Anadolu'nun fetih kapıları açıldı. 1915'teki birliktelik ile Çanakkale Boğazı ve Anadolu'nun kapıları Batılı emperyalistlere kapatıldı. Bunlar tarihin kırılma noktalarıydı. Kürtler kiracı veya mülteci değil, bu vatanın sahibi ve devletin kurucu halklarındandır." dedi.

"Sorun bizimdir, hepimizindir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır." ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin adalet temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Yapıcıoğlu, şunları kaydetti: "Bu mesele sadece Kürtlerin meselesi değil, ben insanım, haktan, adaletten, insanlıktan yanayım diyen herkesin meselesidir ve herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Çözümün gerekliliği konusunda tereddüt yoktur. Biz, bir çözüm bulmak ve bu meseleyi ebediyen, köklü bir şekilde çözmek zorundayız. Meselemizi sulh yoluyla, adalet temelinde çözmek mecburiyetindeyiz. Meselenin çözümsüz kalması bütün bölgeyi olumsuz etkileyeceği gibi adil bir şekilde çözümü hem bölgeyi hem de bütün İslam coğrafyasını rahatlatacaktır. Çözüm bu nedenle de daha fazla geciktirilmemelidir." - "Müzakereler edilecek ve sorunun çözümü için bir adım daha atmış olacağız" HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam da bu meselenin yıllardır çok can yaktığını belirtti. Sağlam, "Binlerce insanın ölümüne, yaralanmasına, yerinden edilmesine, milyarlarca liralık ekonomik kayba ve en önemlisi de aramızdaki kardeşlik hukukunun bozulmasına neden oldu. 100-150 yıllık bir sorun iki günde çözülecek bir sorun değildir. Ancak, müzakereler edilecek ve sorunun çözümü için bir adım daha atmış olacağız." dedi. - "2005'ten sonra devlet yeni bir süreç başlattı" AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise Kürt sorununun 150 yıllık bir sorun olduğunu, Kürtlerin çok ciddi sorunlar yaşadığını söyledi. 2005 yılından sonra yeni bir sürecin başladığını ifade eden Ensarioğlu, şöyle konuştu: "2005 yılına kadar Kürt meselesi Türkiye'de etnik bir kimliğin reddi, inkarı ve asimilasyonu söz konusuyken, 2005'ten sonra devlet bu paradigmadan vazgeçerek yeni bir süreç başlattı. Teknik ve askeri olarak örgüt yenildi, terör sorunu da çok önemli bir ölçüde çözüldü. Çok büyük hedefleri olan Türkiye'nin önünde hem çok büyük fırsatlar var hem de büyük riskler var. Bu riskleri bertaraf etmesi için mutlaka kendi evinin içini başta dizayn etmesi lazım. Bu çalıştayın da bu sorunun çözümüne katkı sunmasını diliyorum."