Diyarbakır'da anne ve babasını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün ilçeye bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde M.A'nın, tartıştığı babası Necati A. ve annesi Fener A'ya silahla ateş ederek öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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