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        Diyarbakır'da "Çocuklar Gülsün Diye Narin Anaokulu" açılacak

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Çocuklar Gülsün Diye Derneğince yaptırılan Narin Anaokulunun açılışı gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:29
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        Diyarbakır'da "Çocuklar Gülsün Diye Narin Anaokulu" açılacak
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Çocuklar Gülsün Diye Derneğince yaptırılan Narin Anaokulunun açılışı gerçekleştirilecek.

        Çocuklar Gülsün Diye Derneğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan bölge ve köylerine anaokulları kazandıran derneğin, 56. anaokulunu 8 Mart'ta "Narin" adına Bağlar'da açacağı bildirildi.

        Derneğin Kurucusu ve Başkanı Gülben Ergen'in, ilçede öldürülen Narin ile ilgili dava sürecinin de takipçisi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Narin'i asla unutmayacağını ve unutturmayacağını belirten Gülben Ergen, geçtiğimiz aylarda Narin'in adını yaşatmak üzere Bağlar ilçesinde bir anaokulu yapımına da hızla başlandığını duyurmuştu. İnşaatı hızla tamamlanan anaokulu öğrencilerine kavuşmayı beklerken, Gülben Ergen müjdeli haberi verdi. Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu bahçesine yaptırılan Çocuklar Gülsün Diye Narin Anaokulunun açılışı yapılacak. Çocuklar Gülsün Diye Derneği, sponsorları ve bağışçılarının desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmak üzere çalışmalarına devam edecek."

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