Diyarbakırlılar Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla düzenlenen programda 1000 kişiye iftar verildi.

Merkez Bağlar ilçesindeki düğün salonunda düzenlenen programa Vali Murat Zorluoğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, bazı kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Vali Zorluoğlu, iftara katılan vatandaşlarla sohbet etti, aileleriyle gelen ve aralarında engellilerin de bulunduğu çocuklarla ilgilendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftara katılanlar, dua etti, ezan okunduktan sonra oruçlarını açtı.

- 4 ilde her gün 4 bin 300 kişiye iftar veriliyor

Vakıflar Bölge Müdürü Demir, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2022 yılında başlattıkları iftar buluşmalarında bu yıl 81 ilin birçok noktasında misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Buluşmada ailelerle vakit geçirdiklerini ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini aktaran Demir, hep birlikte ramazan ayının bereketini yaşadıklarını dile getirdi.

Demir, şöyle devam etti:

"Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce 4 ilimizde ramazan ayı boyunca her gün 4 bin 300 kişiye iftar veriyoruz. Bunların arasında öğrencilerimiz dahil herkese hitap ediyoruz. Buradaki amacımız, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı sağlamak. Herkesi sofralarımıza bekliyoruz."

Öte yandan, katılımcılara meyan şerbeti ikram edildi, palyaçolar çocukların yüzüne boyama yaptı.