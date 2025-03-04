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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 22:53 Güncelleme: 04.03.2025 - 22:53
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Ferhat Çalar

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler (Dk. 46 Veysel Sapan), Murat Uçar, Çekdar Orhan, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 58 Fernando), Mehmet Yeşil, Keita, Moreno, Poko (Dk. 59 Cassubie)

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Adem Eren Kabak, Mikail Okyar, Nalepa (Dk. 85 Buğra Çağıran) Ensar Kemaloğlu, Amilton, Metehan Mimaroğlu (Dk. 89 Samed Onur), Popa (Dk. 55 Leo Gaucho)

        Goller: Dk. 41 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 80 Cassubie (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Adekanye Dk. 77 Sinan Kurt (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+2 Nalepa, Dk. 49 Adem Eren Kabak, Dk. 61 Leo Gaucho, Dk. 77 Erhan Erentürk (Gençlerbirliği)

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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