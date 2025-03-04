Stat:Diyarbakır
Hakemler:İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Ferhat Çalar
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler (Dk. 46 Veysel Sapan), Murat Uçar, Çekdar Orhan, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 58 Fernando), Mehmet Yeşil, Keita, Moreno, Poko (Dk. 59 Cassubie)
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Adem Eren Kabak, Mikail Okyar, Nalepa (Dk. 85 Buğra Çağıran) Ensar Kemaloğlu, Amilton, Metehan Mimaroğlu (Dk. 89 Samed Onur), Popa (Dk. 55 Leo Gaucho)
Goller: Dk. 41 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 80 Cassubie (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 16 Adekanye Dk. 77 Sinan Kurt (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+2 Nalepa, Dk. 49 Adem Eren Kabak, Dk. 61 Leo Gaucho, Dk. 77 Erhan Erentürk (Gençlerbirliği)
DİYARBAKIR
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