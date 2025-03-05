Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 136 şüpheliden 37'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 136 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 67'si serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen 69 şüpheliden 37'si tutuklandı, 32'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, uzun namlulu tüfek, 5 tabanca, 203 fişek, 5 şarjör, 2 ata, 35 tam, 9 yarım, çeyrek ve 50 gram altın, 9 bin 659 puro, 50 bin makaron, 57 bin 620 paket sigara, 197 kilogram nargile tütünü, 173 kilogram nargile kömürü, 74 cep telefonu, 443 şişe içki, 80 litre etil alkol, 686 elektronik sigara pufu ve 2 bin 420 elektronik sigara kiti ele geçirildi.