Diyarbakır'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren kadın için havalandı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.
İlçede rahatsızlanan 40 yaşındaki Selma Zümrüt, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi teşhisi konulan Zümrüt'ün ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
İlçeden ambulans helikopterle alınan kadın, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.
Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Zümrüt, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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